Sowohl als Fach- als auch als Führungskraft in einer immer komplexeren Welt sind wir gefordert, schnell und sicher zu valider Erkenntnis zu gelangen, um dann gute Entscheidungen treffen zu können. Wie kann das souverän gelingen?



Und wie oft sind wir gefordert, Wissen zu vermitteln, Menschen anzuleiten und Probleme – meistens schnell! – zu lösen. Und das in einer Umwelt, in der nahezu alles in Bewegung ist.



„Panta Rhei“ – „Alles fließt“: auch diese uralte Formel, die auf den Vorsokratiker Heraklit zurückgeht, ist eine Metapher für die Prozessualität der Welt. „Alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln.“, so die knappe Formulierung der Flusslehre Heraklits.



Und in dieser unsteten Welt müssen wir als Erkenntnissuchende und stets Handelnde zugleich souverän unseren Mann bzw. unsere Frau stehen. Und dabei auch noch gute Laune behalten. Wie geht ein „gutes Leben“ in so einer Welt?



Warum berücksichtigen wir nicht in einer immer komplizierteren Welt Erkenntnisse und Einsichten aus zwei Jahrtausenden abendländischer Philosophie? Jene Domäne, die sich mit all‘ diesen Fragen nach Erkenntnis, nach Orientierung in einer unsteten Welt und nach einem gelungenen Leben intensiv auseinandersetzt? Ein echtes Mindset Framing mit der Kraft des Intellekts und dem Willen nach eigener Erkenntnis.



Noch immer werden jeden Monat unzählige Managementratgeber auf den Markt geworfen und ein Großteil davon findet sein Publikum. Und in vielen geht es immer um die gleichen Themen:



Wie werden wir als Führungskräfte möglichst erfolgreich und bleiben zugleich authentisch?

Wie wird meine Organisation arbeitsfreudiger und arbeitswilliger und damit – am Ende des Tages – wettbewerbsfähiger?

Wie können wir mit Zeit (und eigentlich wird immer über Lebenszeit gesprochen!) maximal effizient umgehen?

Wie können wir in dem täglichen operativen Rädergetriebe einen höheren Sinn geben, als nur maximal effizient zu agieren?

Wie schöpfe ich das mir innewohnende Potenzial aus? Wie werde ich zu einer besseren Version meiner selbst?



Der wesentliche Grund, warum die Philosophie hier nicht punkten kann, ist die relativ schwere Verdaulichkeit ihrer Inhalte. Sobald es über einen einfachen Aphorismus hinausgeht, ist der Verstand und die Selbstreflexion gefordert. Und natürlich viel Zeit für Lektüre.



Philosophische Denksysteme im Kontext von Führungsaufgaben und Managementherausforderungen – das ist meine Mission. Die Ideen und Konstrukte einzubetten, in die gedankliche Welt von Führungskräften – sicherlich an vielen Stellen vereinfacht und manchmal schon fast formelhaft. Es hat keinen akademischen Anspruch. Es geht darum, vorgedachte schlüssige und kraftvolle Erkenntnisse und Anschauungen in die jeweils eigene Lebenswelt zu übertragen und damit im besten Falle positive Wirkungen auf das eigene Leben und das Leben anderer Organisationsteilnehmer zu erzielen.



Die Welt der Philosophie ist die der Vernunft und der Erkenntnis. Vernunft bedeutet dabei nicht zwangsläufig rationales Handeln. Vernunft berücksichtigt moralische und emotionale Aspekte. Beide Domänen möchte ich als Führungskraft verstehen und beherrschen: vernunftgetriebenes Handeln auf Basis eigener Überzeugungen, die nicht ungefragt übernommen worden sind, sondern das Ergebnis eigenen Lernens und eigener kritischer Reflexion sind. Damit kann das eigene Mindset gestaltet werden. Kraftvolles und authentisches Wirken stellt sich ein; möge die Macht mit Euch sein!