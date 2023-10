Eaton hat 2022 einen massiven Aus- und Umbau in Krems verkündet. Bis Ende 2023 sollte der Maschinenpark moderner, schneller, stärker digitalisiert werden und die Produktionskapazität um etwa 30 Prozent steigern. Mit der 2.000 m² großen zusätzlichen Halle wurden auch 50 zusätzliche Arbeitsplätze versprochen.

Eaton hat neben dem langjährigen Bestehen im Waldviertel noch mehr zu feiern: Das Schremser Werk wurde zum wiederholten Mal als „Model Plant“ innerhalb des Eaton Konzerns ausgezeichnet. Unter etwa 300 Eaton Werken weltweit erreicht Schrems regelmäßig Top-Platzierungen, im letzten Jahr sogar die Nummer 1 im Bereich Elektronik. 2023 wurde Eaton vom Wirtschaftsmagazin trend zudem mit dem Siegel „Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet.



„Unser Werk in Schrems ist ein gutes Beispiel für den Innovationsstandort Europa. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zeigen regelmäßig, dass Österreich auf dem Weltmarkt für innovative Elektronik seinen Platz hat. Neben wirtschaftlichen Kennzahlen zeichnen uns bei der Erhebung für die ‚Model Plants‘ immer wieder hohe Werte der Mitarbeiter:innenzufriedenheit aus.", sagt Thomas Graf, Multi-Site Operations Director bei Eaton.

In gut 50 Jahren haben bereits mehr als 700 Auszubildende erfolgreich die Lehrwerkstatt von Eaton verlassen. Auch in Zukunft will Graf weiter in Innovation und Ausbildung am Standort Schrems investieren.



