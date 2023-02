Die industrielle Bildverarbeitung wird in der industriellen Fertigung und in der Logistik immer wichtiger. Mit den modularen Plug & Play-Lösungen von Murrelektronik werden Vision-Systeme nicht nur schnell und flexibel in Betrieb genommen. Die Module bieten auch die Möglichkeit einer umfangreichen und detaillierten Diagnose und haben so einen großen Einfluss auf die Verfügbarkeit der Anlage.