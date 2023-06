Nach seinem Master in Applied Electronics Engineering an der Universität von Padua arbeitete Mario Zecchini als Entwicklungsingenieur für Micromotori Elettrici Svizzera SA, Stabio und war dort für die Stellmotoren für Scheinwerfer von Fahrzeugen verantwortlich. Darauf folgte eine Position als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Mechatronik an der Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), wo er gemeinsam mit Schweizerischen Unternehmen an innovativen Projekten arbeitete. Seit 2007 ist Zecchin für FAULHABER MINIMOTOR SA tätig. Zuerst als Produktmanager Motion Control, seit 2013 als Senior Sales Ingenieur.