Entgeltliche Einschaltung

Webinar : DC-, bürstenlose DC- oder Schrittmotoren - welcher Antrieb passt zu meiner Anwendung?

In diesem Webinar vergleichen wir die gängigsten Motortechnologien: DC-, bürstenlose DC- und Schrittmotoren. Anwendungen erfordern in der Regel eine Drehzahl-, Positions- oder Drehmomentregelung: Wir geben Ihnen Einblicke in die Auswahl der am besten geeigneten Technologie, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, der Art der Anwendung und den Lebensdauer-Anforderungen.