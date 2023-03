In der Kanalisation und Logistik stellen die Kleinstantriebe ihre Leistungsfähigkeit ebenfalls unter Beweis. So übernehmen intelligente Roboter bei der automatisierten Reinigung von Abwasserkanälen immer mehr Arbeitsschritte. In der Logistik sind sie beim Einlagern ebenso wie bei der Entnahme und Versandvorbereitung im Einsatz. Ein typischer Aufbau aus Hubsäule und Greifer an einem Logistik-Roboter enthält als Antriebseinheit zum Beispiel bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Motion-Controller und Planetengetriebe. Beim Einsatz in der Hubsäule sorgt diese Kombination für präzises Positionieren beim Ein- oder Auslagern und das im Dauerbetrieb mit ständigem Lastwechsel. Auch bei mobilen Roboterplattformen sind die Kleinstantriebe mit von der Partie. In den Radmodulen können sie vor allem durch ihre hohe Leistungsdichte punkten. Es gibt damit kaum einen Bereich in der Robotik, in dem die kleinen FAULHABER-Antriebssysteme nicht vertreten sind.