Sie sind intelligent aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine verlässlich hohe Bauteilequalität und einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden. Weltweiter Service und umfassende Beratungsangebote runden unser Portfolio ab.



Treffen Sie uns vom 10.-13. Mai in Wels! Halle 21, Stand 408

Unsere Experten vor Ort freuen sich über Ihren Besuch und den spannenden Austausch über Anwendungen und Potentiale der Technologie!



Save the Date



Am Donnerstag, den 12. Mai stellen wir Ihnen in unserem Vortrag erfolgreiche Anwendungsbeispiele des industriellen 3D-Drucks im Werkzeugbau vor.



Seien Sie dabei im Intertool Forum Halle 21 von 11:00-11:30 Uhr.