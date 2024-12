Der Einsatz von bionisch optimierten Bauteilen aus Leichtbaumaterialien eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für die notwendige Gewichtsreduktion von Flugzeugen, sondern stellt auch neue Herausforderungen im Bereich der Fertigung und strukturellen Überwachung während des Einsatzes dar.



Die dafür benötigten Freiformgeometrien sind mit traditionellen Fertigungsmethoden nur mit wesentlich erhöhtem Aufwand herstellbar, was den Einsatz additiver Fertigung, wie 3D-Druck, unverzichtbar macht. Der Projektpartner Prime Aerostructures konstruiert und simuliert gewichtsoptimierte Flugzeugbauteile. Spezialist*innen der JOANNEUM RESEARCH am Standort Niklasdorf entwickeln ein 3D-Druck-Fertigungsverfahren mit Titan und alphacam austria liefert dazu Teile aus einem Hochleistungskunststoff, die ebenfalls 3D-gedruckt sind.

Prozesse zur Qualitätskontrolle und zyklischer Qualitätsüberwachung von Flugzeugteilen sind derzeit manuell realisiert und erfordern einen hohen Zeit- und Fachpersonalaufwand. Vor allem die strukturelle Komplexität von bionischen Bauteilen erhöht diesen Aufwand nochmals, was eine gewisse Hemmschwelle für das Verfahren darstellt. Hier setzt das Projekt 3d-strain-sense an: Mit einer neuen Methode werden Sensoren direkt auf Freiformflächen gedruckt, um die mechanischen Belastungen kontinuierlich zu überwachen und damit den Qualitätsüberwachungs- und Wartungsaufwand erheblich zu reduzieren. Die Herausforderung dabei liegt abermals in der Form der Leichtbauteile, denn hochkomplexe Formen lassen sich nur schwer mit den aktuellen Verfahren bedrucken.



Hier kommen Roboter ins Spiel. Michael Rathmair, Forschungsgruppenleiter bei ROBOTICS in Klagenfurt erklärt: