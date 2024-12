Entwickelt auf Basis des Hochregalstaplers EKX und gesteuert durch intelligente Software überzeugt der EKXa mit der Möglichkeit der stufenweisen Automatisierung. Der Mobile Robot zeichnet sich durch höchste Leistung bei Hubhöhen bis 13 m aus. Ausgestattet mit einem 80 V Antrieb und wartungsfreiem Synchron-Reluktanzmotor setzt der EKXa Benchmarks im automatisierten Schmalganglager. Durch die optionale Integration von On-Board-Lader sowie Stromschiene und -abnehmer ist er bestens gerüstet für den 24/7-Einsatz. Durch eine intelligente Anordnung von Personenschutzscannern wird eine 360° Sicherheit ermöglicht. Dadurch kann der EKXa in einem automatisierten Schmalganglager ohne Umzäunung und Bereichszugangssteuerung eingesetzt werden. Dank praxiserprobter Induktivführung in Kombination mit RFID-Transpondern werden präzises Positionieren am Lagerplatz sowie automatischer Gassenwechsel möglich. Mithilfe der Option Paletten- und Freiraumerkennung können Bestandsregale in bislang manuell bedienten Schmalganglagern automatisiert werden.

• Stufenweise automatisierbar

• 360°-Sicherheitssensorik

• Paletten- & Freiraumerkennung

• On-Board-Lader für 24/7 Betrieb

• Planung, Realisierung und After Sales aus einer Hand