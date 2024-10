Zahlreiche Besucher konnten sich schon von den vielfältigen Möglichkeiten im Rittal Application Center überzeugen. Unter Ihnen ist Elisabeth Zottl, Bereichsleiterin Schaltanlagen- & Schaltschrankbau, Verkauf Schaltschrankbau bei Spörk Antriebssysteme GmbH. Sie zeigt sich beeindruckt und betont die Bedeutung und Wichtigkeit der Standardisierung, selbst im Prototypenbau, der in ihrem Unternehmen vorherrscht. Ing. Thomas Plasser, Leiter Anlagenbau und Elektrotechnik, Prokurist bei Compact Electric GmbH, ergänzt: „Es waren einige bekannte Dinge dabei, aber auch neue Themen, die eine große Unterstützung sein können, um Ressourcen zu sparen.“



Lundrim Shemo, Leiter des Modification Centers, beschreibt seinerseits die positive Resonanz der Kunden: „Wir versuchen unsere Inhalte so zu präsentieren, dass sich die Besucher auch wirklich etwas „mitnehmen“ können. Das RAC wird den Kunden vor der Führung zuerst theoretisch anhand einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Das kommt bereits sehr gut an. Die Reaktionen während der nachfolgenden praktischen Demonstration sind dann immer wieder schön zu sehen und mein Highlight. Die Besucher sind erstaunt und begeistert, was man alles mit unseren Maschinen – oft mit wenigen Klicks – produzieren kann. Sie bekommen bei uns ein gutes Gespür, was (noch) alles möglich ist.“ Er fährt fort: „Besonders eindrucksvoll ist es für die Kunden, die Maschinen bei der Arbeit zu sehen und anhand der engen Zusammenarbeit von Rittal und Eplan eine optimierte Wertschöpfungskette vom Engineering bis hin zur Bearbeitung und Montage zu erleben.“