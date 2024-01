Mit der Erarbeitung eines solchen Konzepts beauftragte das Unternehmen die IT- und Digitalisierungsexperten von K-Businesscom (KBC). Die Profis verfügen nicht nur über zertifizierte Technologiekompetenz, sondern gleichzeitig über spezielles Know-how in der Lebensmittelindustrie.



Im ersten Schritt verschafften sich die Digitalisierungs-Experten ein Bild vom Status quo: Welche digitalen Insel-Lösungen existieren bereits? Was wird in der Zukunft benötigt? Die Stakeholder verschiedenster Bereiche von WEINBERGMAIER und KBC fanden sich anschließend in gemeinsamen Workshops zusammen. „Transparenz mit den Mitarbeiter:innen ist von Anfang an wichtig, um das volle Engagement im Unternehmen sicherzustellen“, sagt Saskya Lipp, Business Consultant Manufacturing für die DACH-Region bei K-Businesscom. „Wichtig ist außerdem, den Nutzen von Digitalisierungslösungen aufzuzeigen und die Digitalisierungsstrategie genau auf das Unternehmen auszurichten. Dabei legen wir Wert darauf, die Vorgehensweise auf die aktuelle Aufgabenstellung abzustimmen.“



So auch für WEINBERGMAIER: Zunächst sammelten die Teams kreative Ansatzpunkte aus den Reihen der Mitarbeiter:innen für die digitale Transformation. Daraus entstehen konkrete Anwendungsfälle, die anschließend den Fokusbereichen der Digitalisierungsstrategie zugeordnet werden. Mit dieser Vorgehensweise identifizierte das Team die wichtigsten Meilensteine der digitalen Transformation. Einer dieser Meilensteine ist die „Automatisierung der Produktionslinien“. Dieser besteht aus vielen Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise „Predictive Maintenance“, also die vorausschauende Wartung, die Betriebsdatenerfassung sowie die Verpackungsautomatisierung mit Hilfe von Robotik.