Der deutsche Stammsitz von Faulhaber wurde 1947 in Schönaich, in der Nähe von Stuttgart, Deutschland gegründet. Als Tochtergesellschaft produziert die Faulhaber SA seit über 60 Jahren in der Schweiz. Einerseits in Croglio im Tessin sowie in La Chaux-de-Fonds in Neuchâtel. Faulhaber SA beschäftigt mehr als 450 Mitarbeitende, die ein breites Spektrum an Motor-, Getriebe- und Linearantriebstechnologie des umfangreichen Produktprogramms von Faulhaber entwickeln und produzieren. Ein grosser Teil der in unsere Standorten in der Schweiz gefertigten Komponenten und Antriebssysteme ist für renommierte Schweizer Unternehmen aus den Bereichen Medizin- und Labortechnik, Optik sowie Automation und Robotik bestimmt.