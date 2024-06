Ein Vierteljahrhundert lang hatten die Originalverbindungsklemme von WAGO und alle ihre Nachfolger eines gemein: Es handelte sich um Steckklemmen – entweder für den Anschluss eindrähitiger oder mehrdrähtiger Leiter. Bis WAGO im Jahr 2003 die erste Verbindungsklemme mit Hebeln auf den Markt brachte. Die Serie 222 machte erstmals den Anschluss aller Leiterarten möglich – und zwar werkzeuglos und ohne Vorbehandlung. Damit bot sie sich optimal für Länder an, in denen feindrähtige Leiter bei der Gebäudeinstallation gängig sind. Doch auch in Deutschland war diese erste Verbindungsklemme mit Hebeln aufgrund der universellen Einsatzmöglichkeiten schnell beliebt.



Als elf Jahre später, im Jahr 2014, mit der WAGO Serie 221 der Nachfolger auf den Markt kam, erhielt die Verbindungsklemme ihr bis heute ikonisches Design: Das schlanke, transparente Gehäuse und der breite, flache Hebel sind das Erkennungszeichen der beliebtesten Verbindungsklemme aus dem Hause WAGO. Auch die zahlreichen Nachahmer aus aller Welt setzen auf eine ähnliche Optik, in der Hoffnung, an den Erfolg des Originals anknüpfen zu können.



In den Folgejahren kommen viele neue Varianten der Steck- und der Hebelklemmen auf den Markt – beispielsweise für Leiterquerschnitte bis

6 mm² oder als Durchgangsverbinder. Außerdem sorgt neues Zubehör, ganz gleich ob Adapter für die Tragschien oder Gelboxen für den Einsatz in feuchten Umgebungen, dafür, dass die Verbindungsklemme noch flexibler eingesetzt werden kann und die tägliche Arbeit von Elektroinstallateuren einfacher wird.