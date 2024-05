Die neuen Rittal Blue e+ Filterlüfter sind in fünf Baugrößen und acht Leistungsklassen von 20m³/h bis 1.160m³/h Luftleistung erhältlich. Während die AC/DC-Modelle grundlegende Funktionen bieten, erfüllt die EMV-Variante spezielle Anforderungen an die elektromagnetische Schirmdämpfung von Gehäusen.



Dank EC-Technologie, die in der dritten Modellart zum Einsatz kommt, sind Drehzahlregelung und Lüfterüberwachung über eine analoge Schnittstelle möglich. Damit wird die Temperaturregelung an den tatsächlichen Bedarf angepasst – eine smarte Funktion, die Energie spart und die Lebensdauer erhöht. Die EC-Variante verfügt weiters über ein Alarmrelais zur direkten Meldung von Fehlfunktionen. Die neue Generation knüpft mit IoT-Fähigkeit daran an und bietet weitere Vorteile wie eine ModBus-Schnittstelle, über die Monitoring, Steuerung und Alarmfunktion verfügbar sind, sowie einen Weitbereichseingang (100-240 V).



Auch die Nachhaltigkeit kommt beim Blue e+ Filterlüftern nicht zu kurz: Die hohe Effizienz des Motors im EC-Filterlüfter sorgt für 60 Prozent Energieeinsparung im Betrieb.