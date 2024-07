300 neue Arbeitsplätze : TGW Logistics investiert 100 Mio. Euro in Marchtrenk

Der oberösterreichische Logistikanlagenbauer TGW baut ab September sein Headquarter in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) aus. Bis zu 100 Mio. Euro werden in zusätzliche Fertigungs- sowie Lagerkapazitäten investiert, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Rund 300 neue Arbeitsplätze sollen so entstehen.