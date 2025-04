Am Haberkorn-Standort Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen ist der Startschuss für den Bau eines großen, strategischen Zukunftsprojekts der Haberkorn Gruppe gefallen. Der Neu- und Ausbau des Logistikzentrums soll langfristig das gruppenweite, hochleistungsfähige Netzwerk von Logistikstandorten der Haberkorn Gruppe stärken und als Zentrallager für den Arbeitsschutz in Deutschland fungieren.

In das Projekt werden laut Haberkorn 55 Millionen Euro investiert – hierbei handelt es sich um die größte Einzelinvestition der Haberkorn Gruppe seit deren Bestehen. Wie der technische Händler in einer Aussendung beschreibt, sind bei der Haberkorn Gruppe 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, der Umsatz lag 2024 bei 802 Millionen Euro. Haberkorn Deutschland besteht aus den fünf Unternehmen Mühlberger, MLS Safety, SAHLBERG, Schloemer und Schöffler + Wörner mit insgesamt acht Standorten sowie 835 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

