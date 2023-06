„Durch den neuen Standort sind wir optimal an die Regionalmärkte im Süden Österreichs und ans internationale Luftfrachtgeschäft angebunden“, erklärt Peter Kainz, CFO bei Ontime Logistics. Gerade rund um den Grazer Flughafen seien viele international tätige Industrieunternehmen angesiedelt, weshalb man bei Ontime Logistics davon ausgehe, dass der Bedarf an Logistikpartnern vor Ort weiter steige, so Kainz weiter: „Derzeit haben wir mit Maximilian Christof und Manuel Schwarz zwei sehr motivierte und erfahrene Mitarbeiter am neuen Standort. Wir gehen aber davon aus, dass durch unseren Fokus auf Sonder- und Spezialtransporte die Nachfrage so hoch sein wird, dass wir im Herbst noch weitere Personen in Graz anstellen können.“

Für den Standort am Flughafen habe man sich vor allem wegen der guten Infrastruktur entschieden: „Der Flughafen liegt optimal und ist gut erreichbar. Gerade für das Luftfrachtgeschäft ist es sinnvoll, direkt vor Ort zu sein. Unsere Stärke liegt unter anderem in der schnellen Abwicklung von Aufträgen und es kann schon sein, dass wir direkt am Rollfeld Waren übernehmen oder weiterverfrachten. Mit einem Team direkt am Flughafen kann so die Zeit optimal genutzt werden“, ergänzt Kainz. Das Team ist seit April 2023 im Einsatz und kümmert sich in erster Linie um die Kundenbetreuung im Bereich der Express-Logistik, aber auch in den Bereichen der Luft- und Seefracht ist Ontime nun in den drei genannten Regionen verstärkt aktiv.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum wöchentlichen Factory-Newsletter!