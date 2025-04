Rossmann zählt zu den größten Drogeriemarktketten Europas und ist seit 1993 auch in Polen aktiv. Dort betreibt das Unternehmen mittlerweile über 1.900 Filialen in mehr als 400 Städten. Um sein weiteres Wachstum zu unterstützen, investiert Rossmann gezielt in die Optimierung seiner Logistik.

Derzeit erweitert Körber das Distributionszentrum im schlesischen Pyskowice, um dessen Kapazitäten und Leistungsfähigkeit zu steigern. Dafür setzt das Unternehmen auf einen vielseitigen Mix an Automatisierungstechnologien, die im Rahmen umfassender Neu- und Umbauten implementiert werden.

Als Generalunternehmer errichtet Körber unter anderem ein Hochregallager mit acht Gassen und ebenso vielen Regalbediengeräten sowie nahezu 27.000 Palettenstellplätze (Greenfield). Zusätzlich wird ein siebengassiges Shuttlelager mit rund 110.000 Lagerplätzen und Kommissionierbereichen auf drei Ebenen realisiert. Ein weiteres dreigassiges Shuttlelager dient künftig als Warenausgangspuffer.