“Dass wir unser ILS-Netzwerk auf dieser großen Branchenmesse positionieren dürfen, ist uns eine besondere Ehre”, so die Initiatoren. Im Mittelpunkt des „Taste and Talk“ stand die Frage, wie Menschen mit digitalen Tools, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Transformation umsetzen können. Das Netzwerktreffen der Logistikbranche war das Zweite von insgesamt vier Events 2025, die Ausblicke auf das diesjährige Leitthema der #ILS2025 in Leoben geben.

Unter dem Titel Empowered People in Data-Driven Circularity drehte sich beim Taste & Talk - dem zweiten Microevent der Independent Logistics Society (ILS) alles um Best Practices, datengetriebene Recyclingstrategien und innovative Weiterbildungsansätze. Nach einleitenden Begrüßungsworten von Managing Partner & ILS Projectlead Kajetan Bergles, machte die kompakt gestaltete Gesprächsrunde deutlich: Nachhaltige Logistik- und Recyclingprozesse beginnen beim Empowerment von Menschen – und genau hier setzen Lösungen an.