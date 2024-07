Nachdem der oberösterreichische Technologiekonzern Fronius mit Sitz in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) im Juni 350 Mitarbeitende der Solarsparte entlassen musste, baut der Konzern nun weitere 450 Arbeitsplätze in Österreich sowie 200 in Tochtergesellschaften in Deutschland und Tschechien ab. Am Montag wurden die Betroffenen darüber informiert. Der Schritt wird damit begründet, dass die Markteinschätzungen drastisch nach unten korrigiert werden mussten.

Lesetipp: Lieferengpässe bei Elektronikkomponenten: Strategien zur Krisenbewältigung

Seit Corona gleicht das Geschäft in der PV-Branche einer Achterbahnfahrt: Vor nicht allzu langer Zeit führten Lieferkettenprobleme und der PV-Boom dazu, dass das Familienunternehmen Fronius nicht so viel liefern konnte, wie bestellt wurde. Daher wurden 2022 und 2023 rund 420 Millionen Euro in den Ausbau der Fertigungslinien an den Standorten Sattledt und Krumau investiert und 2.000 neue Mitarbeitende eingestellt. Die gesamte Branche sei davon ausgegangen, dass sich die exponentiellen Wachstumsraten in den kommenden Jahren ungebrochen fortsetzen würden – dies sei jedoch nicht eingetreten, hieß es. Die Nachfrage sei abgeflacht, weil die Großhändler und Installateure unter dem Eindruck der Halbleiter- und Energiekrise riesige Lagerbestände aufgebaut hätten. Bei Fronius vermutet man, dass diese Bestände auch viel Importware aus China beinhalten und die Konkurrenz aus Fernost die Phase der Lieferschwierigkeiten in Europa genutzt habe, um längerfristige Verträge abzuschließen.