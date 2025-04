Mit rund 20 Mitarbeitenden gestartet, sind laut Craiss inzwischen etwa 40 Mitarbeitende in Ebergassing tätig. Saruul Od, ehemaliger Projektmanager und -leiter am Standort Weiz, ist als Standortleiter für Ebergassing angetreten und war bereits in der Planungsphase in alle Entscheidungen für die neue Lagerfläche eingebunden. Mit seinem Team implementierte er neue, individuell zugeschnittene Prozesse für die Kunden. Derzeit arbeitet das Team an der IT-Integration zwischen den Kundensystemen und den Craiss-Systemen. „Durch die transparenten Abläufe konnten wir unserem Neukunden von Beginn an Lösungen ermöglichen, die auf seine Anforderungen zugeschnitten sind“, erklärt der Standortleiter.

Christian Walzl betont, dass es jetzt gelte, die Leistungen des Unternehmens auf verschiedene Branchen auszudehnen, über Ausschreibungen neue Partnerschaften zu generieren und damit das Standortnetz in Österreich weiter auszubauen. „Wir stehen erst am Anfang unserer Expansionsstrategie und sehen noch viele Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum", betont er.