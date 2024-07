Die Würth Elektronik Gruppe produziert elektronische und elektromechanische Komponenten für die Elektronikbranche und fungiert als Technologie-Enabler für innovative Elektroniklösungen. Als einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauelementen ist Würth Elektronik in 50 Ländern tätig. Die Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika bedienen eine weltweit wachsende Kundschaft.



Das Produktportfolio umfasst EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Widerstände, Quarze, Oszillatoren, Power-Module, Wireless Power Transfer, LEDs, Sensoren, Funkmodule, Steckverbinder, Stromversorgungselemente, Schalter, Taster, Verbindungstechnik, Sicherungshalter sowie Lösungen für die drahtlose Datenübertragung.



Eine Besonderheit des Unternehmens ist die Verfügbarkeit aller Katalogbauteile ab Lager ohne Mindestbestellmenge, kostenlose Muster und ein umfangreicher Support durch technische Vertriebsmitarbeiter und Auswahltools, was die Service-Orientierung des Unternehmens unterstreicht.



Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterialien, und beschäftigt 8.200 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erzielte die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,33 Milliarden Euro.