„Das volle Potenzial des technologischen Fortschritts wird der Sondermaschinenbau nur dann ausschöpfen können, wenn Prozesse standardisiert und durchgängig digitalisiert sind“, erklärt Andreas Frank, Head of Business Unit bei Mosaixx. „Mit unserer Cloud-Plattform liefern wir jetzt die Antwort auf die digitale Schieflage in der Fertigungsbranche, die zu Insellösungen und Brüchen entlang der Produktionsprozesse führt. Die Zukunft des Industrial Engineering ist Cloud-basiert, kollaborativ und effizient. Und sie beginnt mit Mosaixx.“

Die angesprochene Cloud-Plattform wird nach ihrem offiziellen Launch im Jahr 2024 am Partnerstand von AWS auf der Hannover Messe vorgestellt. Besucherinnen und Besucher können die Software-as-a-Service-Lösung dort umfassend in Augenschein nehmen. Wie Mosaixx in einer Aussendung beschreibt, soll sie verteilt arbeitende Engineering-Teams und Systemintegratoren auf einer zentralen Plattform zusammenbringen und kollaboratives sowie flexibles Arbeiten innerhalb der Branche ermöglichen.