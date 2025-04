Das Ziel des Projekts ist es, die Grundlagen für eine sogenannte Broad AI zu entwickeln, die nicht nur über ausgeprägte Problemlösungsfähigkeiten verfügt, sondern auch in der Lage ist, mit Abstraktionen umzugehen. Durch die gebündelte heimische Expertise soll diese KI in der Lage sein, sich flexibel an verschiedene Herausforderungen und Umgebungen anzupassen. Sie könnte komplexe Aufgaben wie die Organisation einer Reise oder die Planung einer kostengünstigen und ökologischen Renovierung eines Hauses mit Berücksichtigung aller relevanten Zusammenhänge übernehmen.

Hochreiter erklärte, dass es absehbar sei, dass auch andere Länder und Akteure auf die Kombination von sub-symbolischer und symbolischer KI setzen. In Österreich gebe es jedoch bereits seit Jahren Vorarbeiten, um die verschiedenen Forschungsgruppen in diesem Bereich zu vereinen, was dem Land einen gewissen Vorsprung sichern sollte. So kooperieren Forscherinnen und Forscher der Technischen Universitäten (TU) Wien und Graz, des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ), der Universität Klagenfurt sowie der Wirtschaftsuniversität Wien.

