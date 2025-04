„Life-Sciences-Unternehmen übernehmen äußerst wichtige Aufgaben bei der Bekämpfung von Krankheiten, indem neue, sichere Arzneimittel schnellstmöglich auf den Markt gebracht werden. Dafür benötigen sie agilere, flexiblere und besser skalierbare Prozesse, um ihre Produkte schnell durch die Entwicklungspipeline zu bringen und dem kommerziellen Markt zur Verfügung zu stellen“, so Nathan Pettus, President of Process Systems and Solutions bei Emerson.

Die neue DeltaV Workflow Management-Software ermögliche Unternehmen eine "einfache Erstellung von Rezepturen, deren Umsetzung sowie die elektronische Datenerfassung, so dass diese sich auf die Innovation konzentrieren können."

Aufbauend auf der "Boundless Automation"-Vision generiere die neue Emerson Software zudem durchsuchbare und exportierbare digitale Aufzeichnungen, so dass die Daten leichter analysiert und berichtet werden können. Diese digitale Transformation soll darüber hinaus die Kontaminationsrisiken im Zusammenhang mit Papieraufzeichnungen in sterilen Reinräumen minimieren.