Auf der Technologiemesse CES 2025 präsentierte Siemens seine Vision für die Zukunft. Der neue Siemens Industrial Copilot for Operations beispielsweise soll industrielle KI direkt in die Werkshalle bringen. Damit können KI-Anwendungen so nah wie möglich an den Maschinen ausgeführt werden. Laut Siemens ermöglicht dies Entscheidungsfindungen für Betreiber von Fertigungsstätten und Wartungsingenieure in Echtzeit, steigert die Produktivität und Betriebseffizienz und minimiert Ausfallzeiten.

Lesetipp: Digitale Transformation der Produktion: diese Branchentrends sollten Sie kennen

„Industrielle KI ist ein Wendepunkt mit massiven, positiven Auswirkungen auf die reale Welt – und das in allen Branchen. Sie versetzt uns in die Lage, die gewaltigen Datenmengen, die in industriellen Umgebungen entstehen, effizient zu nutzen und in wertvolle Erkenntnisse zu verwandeln, die einen unmittelbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen. Wir erweitern das Siemens Xcelerator-Portfolio mit neuen Funktionen industrieller KI, damit unsere Kunden in einer zunehmend komplexen Welt wettbewerbsfähig, resilient und nachhaltig bleiben können“, sagte Peter Körte, Mitglied des Vorstands der Siemens AG, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer.

"Siemens for Startups“

Ein eigener, thematisch auf Startups ausgerichteter Messestand auf der CES unterstrich das Engagement von Siemens, Startups und Unternehmen jeder Größe, bei Nutzung seiner industriellen Metaverse-Technologien zu unterstützen. Das neue Programm „Siemens for Startups“ eröffnet Innovatoren Zugang zu den notwendigen Wissens- und Ökosystemen sowie zu Technologien, um ihre Ideen umzusetzen. Durch die Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) ist auch ein leichterer Zugang zu industrieller Technologie für kleine Unternehmen möglich.