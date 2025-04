Der ChatGPT-Entwickler OpenAI und führende Technologiepartner planen, 500 Milliarden Dollar in den Ausbau neuer Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zu investieren. Zu Beginn sollen 100 Milliarden Dollar (umgerechnet sind das etwa 96 Milliarden Euro) in das gemeinsame KI-Projekt „Stargate“ fließen, das 100.000 neue Arbeitsplätze in den USA schaffen soll. Der neue US-Präsident Donald Trump stellte das Vorhaben im Weißen Haus vor.

Mit einem seiner ersten Erlasse hob Trump die Leitschienen für die Entwicklung von KI auf, die sein Vorgänger Joe Biden im Herbst 2023 aufgestellt hatte. Unter Biden mussten Entwickler der US-Regierung bereits beim Anlernen von KI-Modellen potenzielle nationale, wirtschaftliche oder gesundheitliche Sicherheitsrisiken melden und Ergebnisse von Sicherheitstests mit den Behörden teilen.

Trump hingegen ermutigt die Branche, dass sie einfach loslegen soll – trotz der Bedenken, dass diese Technologie missbraucht werden könnte – etwa für gefährliche Schadsoftware oder biologische Waffen.