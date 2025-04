Dank der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktionalität in AppStudio soll die Konfiguration besonders einfach sein: Symbole, Dropdown-Menüs, Schaltflächen und andere Funktionen lassen sich laut Unternehmen mühelos hinzufügen. Fortgeschrittene Anwenderinnen und Anwender können mithilfe eines JavaScript-basierten Baukastensystems benutzerdefinierte Oberflächenelemente erstellen, die ein hohes Maß an Anpassung ermöglichen sollen. Diese Elemente können zudem mit anderen Nutzern geteilt werden, um die Zusammenarbeit in Projekten zu fördern.

Lesetipp: Industrielle KI und digitaler Zwilling: Siemens zeigte auf der CES 2025 neues Portfolio

Nachdem eine Benutzeroberfläche erstellt wurde, kann sie mithilfe der Programmiersoftware "RobotStudio" von ABB auf den ABB-Roboter oder einen digitalen Zwilling übertragen werden. Diese Verbindung ermöglicht es, den Roboter so zu programmieren, dass er gewisse Befehle befolgt, wie etwa eine Bewegung ausführt oder einen Greifer öffnet.

AppStudio ist als kostenfreier Download auf der Webseite von ABB erhältlich.