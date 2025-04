Welche Herausforderungen haben Sie auf Ihrem Karriereweg bisher gemeistert?

Klingsiek Baloyi: Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, war die größte Herausforderung für mich das ständige Gefühl, mich beweisen zu müssen, bevor man mir zutraut, den Job zu machen. Im Laufe der Zeit führte das dazu, dass ich mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen hatte. Ich habe Wege gefunden, um diese innere Stimme, die mir manchmal sagt, dass ich nicht gut genug bin, zu überwinden – aber das ist nicht immer einfach. Doch ich habe gelernt, standhaft zu bleiben, meinen Fähigkeiten zu vertrauen und meine Arbeit für sich sprechen zu lassen.

Deprez: Die größte Herausforderung? Sexismus. Manchmal war er offen und feindselig („Frauen gehören nicht hierher“), aber häufiger zeigte er sich auf subtile Weise - in Form von sexistischen Witzen, Kommentaren über mein Aussehen statt über meine Arbeit oder ständigen Mikroaggressionen. Mit der Zeit schwächte dies mein Selbstvertrauen und ließ mich daran zweifeln, ob ich wirklich dazugehörte. Was mir half, dies zu überwinden, war starke Gemeinschaften mit anderen zu finden und aufzubauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten - sei es als Frauen oder als geschlechtliche Minderheiten. Die Erkenntnis, dass es sich dabei nicht um einzelne Vorfälle handelte, sondern um ein größeres systemisches Problem, hat mich nicht entmutigt, sondern meine Entschlossenheit gestärkt. Diese Wut wurde zu einer treibenden Kraft für Veränderungen. Ich lernte, dass jeder von uns - egal ob Berufsanfänger oder Führungskraft - die Möglichkeit hat, sein Arbeitsumfeld zu gestalten. Ich machte es mir zur Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz unter meiner Aufsicht nicht mehr unangefochten bleibt.

Welche Botschaft möchten Sie jungen Frauen mitgeben, die eine Karriere im MINT-Bereich anstreben?

Deprez: Du bist nicht das Problem. Du bist lustig. Du bist nicht „zu sensibel“. Wenn Du das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, vertrau dir selbst - es ist wahrscheinlich so. Such nach anderen Frauen und geschlechterspezifischen Minderheiten, bau dir ein Unterstützungssystem auf, und denk daran, dass andere Frauen nicht deine Konkurrentinnen sind. Unterstützt Euch gegenseitig. Am wichtigsten ist, dass Du schon früh lernst, dass die Meinung von Menschen, die in deinem Leben keine Rolle spielen, keinen Platz in deinem Kopf verdienen. Konflikte sind nichts, wovor man sich fürchten muss - sie sind eine Gelegenheit zum Wachstum, zur Stärkung von Beziehungen und zur Lösung von Problemen. Stell Fragen. Du hast es in der Hand, den Status quo in Frage zu stellen und echte Veränderungen herbeizuführen.

Klingsiek Baloyi: An jede junge Frau, die eine Karriere im MINT-Bereich anstrebt: Das Spielfeld ist für dich bereitet, und dieser Raum gehört genauso dir. Deine Beiträge, deine Stimme und deine Führung sind heute wichtiger denn je. Auch wenn bereits Fortschritte bei der Förderung von Diversität im MINT-Bereich gemacht wurden, gibt es noch viel zu tun. Lass dich also nicht entmutigen, wenn du in Räume kommst, die dir das Gefühl geben, nicht dazuzugehören – deine Präsenz ist eine kraftvolle Erinnerung daran, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Steh aufrecht, handle mutig – und manchmal bedeutet das auch, deine Stimme zu erheben, selbst wenn sie zittert.