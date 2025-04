Ziehl-Abegg befindet sich in einer Phase starker Expansion – mit Investitionen in neue Werke, darunter ein Großprojekt in den USA. „Wir stellen uns bewusst den Herausforderungen der Zukunft und setzen auf nachhaltiges Wachstum“, erklärt Ziehl. „Dafür braucht es erfahrene Führungskräfte, die langfristige Strategien mit finanziellem Weitblick umsetzen können.“

Altherr ergänzt das Vorstandsteam um Joachim Ley (CEO) und Wolfgang Mayer (CTO). Neben der klassischen CFO-Bereiche wird Altherr etwa auch die IT sowie den Personalbereich leiten.