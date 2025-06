"Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen FEEI-Fachverbandsausschussteam und darauf, diese wichtige Branche auch weiterhin nachhaltig zu stärken. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es umso mehr vereinte Kräfte zur Stärkung des Standorts und der Wiedererlangung der Wettbewerbsfähgkeit, die besonders für die exportstarke Elektro- und Elektronikindustrie essenziell ist“, so der wiedergewählte FEEI-Obmann Wolfgang Hesoun.

Zu den bereits langjährigen Mitgliedern des Fachverbandsausschusses wurden sechs neue Firmenvertreter in den Ausschuss des FEEI aufgenommen. Der FEEI-Ausschuss wurde wie schon in den vergangenen Jahren mit namhaften und hochkompetenten Vertretern heimischer Elektroindustrieunternehmen besetzt, was die Bedeutung der Branche zusätzlich unterstreicht. Mit einem Produktionswert von 24,6 Mrd. Euro und rund 74.000 Arbeitsplätzen in Österreich ist die Branche nicht nur für den Wirtschaftsstandort wesentlich, sondern auch maßgeblicher Treiber der Themen der Zukunft, wie etwa das Vorantreiben von Digitalisierung und Dekarbonisierung, die Stärkung von Schlüsseltechnologien im globalen Wettbewerb und die Gewährleistung der Sicherstellung kritischer Infrastruktur.