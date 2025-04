Die NIS2 steht vor der nationalen Umsetzung und sorgt für Nervosität in der Industrie. Was hören Sie aktuell von den Kunden?

Martin Stemplinger: Die lange Verzögerung der Verordnung hat manchen Unternehmen in der Produktion ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Nun treibt die Dringlichkeit die Kunden an. Sie suchen intensiv nach Lösungen, um ihre bestehenden Systeme an die neuen Anforderungen anzupassen. Unser Ansatz fokussiert sich dabei auf die IT-Sicherheit direkt am Shopfloor. Während die IT oft durch klare Vorgaben – etwa feste Update-Zyklen – eingeschränkt ist, stehen die Produktionsbereiche vor zusätzlichen Herausforderungen, etwa dem aktuellen Personalmangel. Viele Unternehmen versuchen noch über Ad-hoc-Lösungen oder punktuelle Anpassungen das Problem zu umgehen, jedoch fehlt ihnen dabei oft der ganzheitliche Ansatz.