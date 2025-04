Harold Kostka war seit über zehn Jahren Mitglied im Vorstand der Wintersteiger Gruppe. Zusätzlich zu seiner Funktion als CFO hatte er ab 2024 die Position des Vorsitzenden übernommen. Während seiner gesamten Amtszeit hat er wesentliche Beiträge zu Wachstum und Erfolg der Unternehmensgruppe geleistet. Interimistisch wird Florestan von Boxberg ab dem 1. Februar 2025 die Funktion als Vorsitzender des Vorstands der Wintersteiger Holding AG übernehmen. Er wird in der Funktion des CEO und CFO das Unternehmen gemeinsam mit CTO Thomas Fürkötter leiten. Der Aufsichtsrat dankt in einer Aussendung Kostka für seine langjährige erfolgreiche Arbeit bei Wintersteiger und wünscht ihm persönlich und auf seinem weiteren Berufsweg alles Gute.

Unter seiner Leitung verfolgte Wintersteiger ehrgeizige Wachstumsziele, darunter die Steigerung des Umsatzes auf 400 Millionen Euro bis 2027. Kostka setzte dabei auf eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen, um das Unternehmen weiter zu diversifizieren und in neuen Märkten zu etablieren. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit lag auf Innovation, nachhaltigen Geschäftsmodellen und ESG-Kriterien, um den Herausforderungen globaler Märkte, insbesondere der Konkurrenz aus Asien, zu begegnen. Seine Pläne bei Wintersteiger haben nun ein abruptes Ende gefunden.

Wintersteiger verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen leichten Umsatzrückgang von rund fünf Prozent. Trotz dieses Rückgangs konnte der Free Cashflow auf ein Rekordniveau gesteigert werden. Diese finanzielle Stärke ermöglichte strategische Investitionen, wie die Mehrheitsbeteiligung an der Union Grove Saw & Knife Inc. in North Carolina. Darüber hinaus wurde durch eine konsequente Bilanzverkürzung die Eigenkapitalquote auf rund 50 Prozent erhöht.