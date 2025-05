Förderung von jungen Frauen : Wiener Logistikzentrum von Dachser gewinnt amaZone-Award

Lesezeit: weniger als eine Minute

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich besonders für die Ausbildung und Förderung von jungen Frauen in technischen Lehrberufen engagieren. Mit insgesamt 29 Lehrlingen in vier technischen Lehrberufen – darunter zehn Frauen – setzt das Dachser Logistikzentrum Wien in Himberg ein starkes Zeichen für Chancengleichheit und gelebte Vielfalt in der Logistikbranche.