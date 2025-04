KI-assistierte Technologien gewinnen an Bedeutung. Denken Sie für Frequentis hier eher an die eigene Entwicklung oder an Zukäufe?

Haslacher: Wir sehen uns als Frontrunner in der Software für sicherheitskritische Einsatzleit- und Kontrollzentralen. Dabei haben wir uns als Systemintegrator positioniert, etwa bei der Verarbeitung von Radar- und Sensordaten.

Frequentis hat sich als langfristiges Ziel gesetzt, die globale Nummer Eins bei den Kommunikationslösungen für Kontrollzentren zu werden. Wie soll das gelingen?

Haslacher: Wir werden im Laufe des Jahres 2025 die Zahlen aus unserem überarbeiteten Marktmodell vorliegen haben. Marktstudien beziffern das jährliche Umsatzpotenzial unserer Zielmärkte auf 13 Mrd. Euro. Mit unserem aktuellen Produktportfolio können wir davon bis zu 3,5 Mrd. Euro adressieren. Wir sind mit 550 Behördenkunden in 150 Ländern eine Organisation, die sich zu 100% auf sicherheitskritische Kontroll- und Einsatz-Leitzentralen fokussiert. Keiner unserer Wettbewerber ist so eindeutig positioniert und spezialisiert. Mit unserem künftigen Marktmodell wollen wir mehr an diesem 13 Mrd. Euro Milliarden-Markt adressieren. Umsetzen werden wir das durch die Kombination von eigener Forschung und Entwicklung und gezielten Zukäufen.