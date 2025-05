Viele Länder haben sich Maßnahmen für mehr Klimaschutz und Investitionen in die grüne Transformation ihrer Industrie auf die Fahnen geschrieben. Im Fokus der Nachhaltigkeit in der Produktion stehen ein geringerer Energie- und Materialverbrauch sowie die Einführung einer Kreislaufwirtschaft. „Viele Einzelmaßnahmen führen hier zum Ziel. Investitionen in neue Maschinen sparen beispielsweise rund 25 Prozent der Energie“, schildert Markus Heering die Erfahrungen. Damit werde der CO2-Fußabdruck verkleinert. Auch moderne Elektromotoren und innovative Antriebstechnik sparen im Vergleich zur Vorgängergeneration erheblich an Strom. Weitere Stellschrauben sind verbesserte Regelungstechnik, optimierte Auslegung von Druckluft- und Hydraulikanwendungen oder reibungsminimierte Lager- und Führungstechnik.

Die Sustainability Area auf der EMO 2025 ist der ideale Treffpunkt, um modernste Lösungen für die nachhaltige Produktion von morgen zu erleben. Hier informieren Aussteller über Trends zur Energieeffizienz, die Integration regenerativer Energien, Kreislaufwirtschaft und Lebenszykluskonzepte. Sie fördern nicht nur den Klimaschutz, sondern senken auch die Produktionskosten in Zeiten knapper Energie und Rohstoffe.