Franke trat 2004 in die Bosch-Gruppe ein. Zuvor hatte sie in Saarbrücken Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert und in Ingenieurwissenschaft promoviert. Ihre Aufgaben bei Bosch beziehungsweise Bosch Rexroth in Deutschland und China umfassten unter anderem die Bereiche Einkauf, Engineering, Forschung & Entwicklung sowie Fertigung. Bei Bosch Rexroth stieg sie als Entwicklungsleiterin der Montagetechnik ein und übernahm 2024 die Leitung des Produktbereichs Lineartechnik mit Sitz in Schweinfurt.

Dr. Tanja Rückert, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH und Aufsichtsratsvorsitzende der Bosch Rexroth AG, sagt: „Ich freue mich, dass mit Christina Franke eine Expertin mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Technologien in den Vorstand von Bosch Rexroth einzieht. Sie wird das starke internationale Produktionsnetzwerk und das Qualitätsmanagement weiterentwickeln und auch dort die Digitalisierung vorantreiben.“

Die neue Leitung des Produktbereichs Lineartechnik in Schweinfurt wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Bis dahin wird die 49-Jährige die Aufgabe in Personalunion fortführen.