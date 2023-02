Effiziente Web-Meetings, Verknüpfung von Echtzeitdaten aus Anlagensensorik und Condition Monitoring, Anwendung von Diagnose- und Simulationssoftware für die Optimierung der Produktionsprogramme und Instandhaltungsmaßnahmen (Predictive Maintenance), die Nutzung von Auto-ID- und Remote-Techniken sowie Mobilgeräten und Datenbrillen. Das sind nur einzelne Beispiele, wie unter anderem auch die Instandhaltung lernen musste, unter veränderten Bedingungen und mit weniger Personalressourcen das Tagesgeschäft zu bewältigen, um die Anlagenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit sicherzustellen. Und kaum schienen die größten Herausforderungen gemeistert, traten durch den Krieg in der Ukraine neue, zum Teil noch schwerwiegendere Themenstellungen, wie zerstörte Lieferketten und exorbitante Rohstoffpreise zutage.

In der Instandhaltung gilt es nun, diesen „Ausnahmesituationen“ aktiv zu begegnen und daraus resultierende technische und organisatorische Änderungen zu konsolidieren. Vor allem vor dem Hintergrund des sich immer deutlicher abzeichnenden Fachkräftemangels. Dieser wird seit Jahren diskutiert, nachhaltige Gegenmaßnahmen zur Beseitigung der Ressourcen- und Qualifikationsengpässe wurden aber kaum gesetzt.

