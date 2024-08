Norbert Nettesheim wird nach 36 Jahren erfolgreicher beruflicher Tätigkeit auf eigenen Wunsch am 27. März 2025 in den Ruhestand gehen. Seit 2019 hat Nettesheim als Mitglied des ANDRITZ-Vorstands und CFO maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Mit großem Engagement für die Vision der ANDRITZ-GRUPPE und inspirierender Führungsarbeit hat er stets hervorragende Ergebnisse geliefert und exzellente Unterstützung geleistet.

Vanessa Hellwing wechselt von ihrer Position als CFO bei Viessmann Climate Solutions SE zu ANDRITZ. Vanessa Hellwing bringt umfangreiche und vielseitige Führungserfahrung im Finanzbereich in ihre Rolle als CFO bei ANDRITZ ein. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leitet und gestaltet sie erfolgreich die Finanzgeschäfte in verschiedenen globalen Unternehmen des Maschinenbaus. Ihre bisherige Erfolgsbilanz macht sie zu einer wertvollen Bereicherung für das ANDRITZ-Team.



„Ich freue mich sehr darauf, Vanessa Hellwing im ANDRITZ-Team zu begrüßen. Ihre umfassende Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Finanzen, IT und M&A wird für die Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens äußerst wertvoll sein. Gleichzeitig möchte ich Norbert Nettesheim herzlich für sein großes Engagement bei der Leitung und Entwicklung der Finanzfunktionen von ANDRITZ und seinen Beitrag zum Erfolg von ANDRITZ danken. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ.