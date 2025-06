Ulrich Wieltsch hat Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Graz studiert und im Anschluss ein Doktorat in diesem Fachgebiet abgeschlossen. Während dieser Zeit war er mehrere Jahre als Assistent am Institut für Thermische Verfahrenstechnik der TU Graz tätig. Nach dem Wechsel in die Industrie arbeitete er lange Zeit bei DSM Fine Chemicals Austria und anschließend bei der Bilfinger Chemserv GmbH. Seit Juni 2016 ist er bei Thermo Fisher Scientific tätig. Ergänzend zu seiner technischen Ausbildung absolvierte Wieltsch einen MBA mit den Schwerpunkten General Management und Operations Management.