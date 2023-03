Ebenfalls als Vertriebstechniker im Außendienst unterstützt ab sofort Patrick Presslauer (30) die TAT-Experten für Antriebs- und Automatisierungstechnik. Er freut sich auf viele Kundenkontakte und spannende Projekte in den Regionen Wien, Niederösterreich und Burgenland und sieht vor allem im Bereich Automatisierung viel Potential. „Besonders spannend bei TAT finde ich unter anderem das Angebot an Sonderlösungen. Ich freue mich, mit diesen viele österreichischen Unternehmen unterstützen zu dürfen“, gibt sich Presslauer voll motiviert. Seinen Schulabschluss machte er an der HTL für Mechatronik in Lienz und war dann im technischen Vertrieb bei einem Handelsunternehmen für Montage und Befestigungsmaterial sowie zuletzt bei einem Anbieter von Qualitätskontrollsystemen und Automatisierungsprodukten tätig. Abseits der Arbeit findet man den neuen TAT-Mitarbeiter im Fitnessstudio, beim Wakeboarden, Garteln oder am Experimentieren mit dem 3D-Drucker.