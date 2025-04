Die 53-jährige Tanja Pfaff-Röders ist neue Head of Global Human Resources bei der Wietersdorfer Gruppe. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Personalentwicklung, im Talent Management und in der Digitalisierung soll sie zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und zur Förderung internationaler Fachkräfte beitragen. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der international tätigen Wietersdorfer Gruppe weiter zu stärken.

„Unsere Mitarbeitenden sind das Fundament unseres Unternehmenserfolgs. Eine zukunftsorientierte HR-Strategie ist daher essenziell, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit Tanja Pfaff-Röders gewinnen wir eine sehr erfahrene Führungskraft, die Innovation mit unternehmerischer Weitsicht verbindet und den HR-Bereich unseres Familienunternehmens strategisch weiterentwickeln wird“, freut sich Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe, über die Neubesetzung.

Die Wietersdorfer Gruppe setzt auf eine Personalstrategie, die den Austausch und die Vernetzung zwischen den verschiedenen Geschäftsfeldern fördert. „Uns ist es wichtig, gemeinsame Stärken zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen den fünf Geschäftsfeldern zu intensivieren. Vielfalt macht uns stark“, betont Tanja Pfaff-Röders. Ein zentraler Aspekt ist der Aufbau von Angeboten und Strukturen für Vernetzung und Austausch, die eine wertorientierte Unternehmenskultur weiter stärken. „Auf diese Weise wird unsere Unternehmenskultur gestärkt, die auf Vertrauen und Respekt basiert“, so Pfaff-Röders.