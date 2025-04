Beim oststeirischen Maschinenbauer und Recyclingspezialisten Binder+Co in Gleisdorf steht ein Wechsel an der Spitze an. Martin Pfeffer scheidet auf eigenen Wunsch mit Ende März aus.

Pfeffer geht nach sieben Jahren als Interim-Manager der Binder+Co Gruppe. Er war zuständig für die Bereiche Finanzen und Controlling, Produktion, Engineering, Forschung und Entwicklung, Einkauf, Personal sowie Informationstechnologie.

In seine Zeit fielen die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts. Daneben lag der Fokus auf der Schaffung von Strukturen zur nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisqualität, der Modernisierung der Produktion sowie dem Verkauf der Tochter Bublon GmbH.