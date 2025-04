Der Führungswechsel folgt auf das Ausscheiden von Dirk Linzmeier mit Ende März. "Ich möchte Dirk Linzmeier meinen herzlichen Dank für seine außerordentliche Führung und sein Engagement während seiner Amtszeit als CEO von TTTech Auto aussprechen, die maßgeblich zum Erfolg und Wachstum unseres Unternehmens beigetragen haben", so Stefan Poledna. ​

Der neue CEO bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Automobilsystemen und Software in seine erweiterte Rolle ein. Sein Knowhow und seine Vision waren entscheidend für die Etablierung von TTTech Auto als führendes Unternehmen im Bereich sicherheitskritischer Systeme für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs). Er hat die Entwicklung bahnbrechender Lösungen wie der Sicherheits-Middleware-Plattform des ersten echten ADAS-Domain-Controllers geleitet. Er ist Autor und Mitautor von mehr als 80 Patenten sowie zahlreichen Veröffentlichungen. Er erhielt seinen M.Sc. und Ph.D. in Informatik mit Auszeichnung von der Technischen Universität Wien, wo er auch über zuverlässige Computersysteme lehrt.