Bruce Lawler, Managing Director des MIT Machine Intelligence for Manufacturing and Operations (MIMO), stellte erfolgreiche Anwendungen von KI und Analytik in der Fertigung vor. In seinem Deep-Dive Workshop konnten die Teilnehmer am zweiten Konferenztag erfahren, wie Unternehmen die digitale Transformation vorantreiben und ihre Produktionsprozesse mit Hilfe von KI optimieren können.

Kaitlyn Becker, Assistenzprofessorin am MIT im Bereich Maschinenbau, begeisterte das Publikum mit ihrer Vision einer nahtlosen Verbindung von Design und Fertigung. Sie zeigte, wie dieser integrative Ansatz nicht nur die Zuverlässigkeit von Soft-Robotern revolutioniert, sondern auch deren Einsatz an bislang unzugänglichen Orten wie der Tiefsee ermöglicht. "To design a product is to design the process by which it is made“, so Becker. Damit unterstrich sie, dass Materialwahl, Herstellungsprozess und Funktionalität immer gemeinsam gedacht werden müssen, um echte Innovation zu schaffen. Besonders eindrucksvoll waren ihre Einblicke in aktuelle Projekte ihres Fabrication-Integrated Design Lab – von recyceltem Glas als 3D-gedrucktem Baumaterial bis hin zu robotischen Assistenzsystemen, die Technik und Nachhaltigkeit intelligent vereinen.

Einen Ausblick auf die Zukunft der Industrie gab Hiram Samel, Senior Lecturer an der MIT Sloan School of Management, wie tiefgreifend technologische Umbrüche – von Automatisierung bis KI – und der weltweite Fokus auf CO₂-Reduktion die Produktionslandschaft verändern. Seine Kernaussage: Nur durch frühzeitige Investorenbindung und innovative Geschäftsmodelle kann der hohe Umbauaufwand der Industrie gemeistert werden.