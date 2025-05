Elektronik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch so sehr sie unser Leben erleichtert – ihre Produktion ist energieintensiv, verbraucht wertvolle Ressourcen und erzeugt große Mengen problematischer Abfälle. Laut Studien stammen beim Beispiel eines Apple-PCs rund 74 Prozent der CO2- Emissionen allein aus der Herstellung. Schon seit 2016 übertreffen Chiphersteller die Automobilindustrie bei den Treibhausgasemissionen mit steigender Tendenz. Die Ursache liegt im Kern der Technologie: Siliziumwafer und deren energieaufwändige Verarbeitung.

„Im EU-geförderten Projekt GreenOMorph gehen wir einen anderen Weg. Ziel ist die Entwicklung neuartiger, umweltfreundlicher elektronischer Bauteile auf Basis organischer Materialien – organische Elektronik - und die Abkehr von der Maxime ‚Performance um jeden Preis‘“, erläutert Herbert Gold. Er beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit nachhaltigen Elektroniklösungen und verfolgt konsequent die Vision, seinen Beitrag zu einer digitalen Gesellschaft in einer lebenswerten Umwelt und einem industriell autonomen Europa zu leisten.

Zu diesem Thema gab es eine EU-Ausschreibung „Responsible Electronics“, der zufolge in einer digitalen Gesellschaft in Europa der Einsatz von Energie substanziell reduziert und zwei Materialprobleme gelöst werden müssen: „Erstens sollen Stoffe, die sich in keinerlei Kreislauf einbinden lassen und sich bis hin in unsere Gehirne verteilen, nicht in unseren Produkten sein. Diese per- und polyfluorinierte Alkyl-Substanzen oder PFAS wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und zweitens sollen kritische Rohstoffe, die Europa in geopolitische Abhängigkeiten bringt, ausgeschlossen werden. Wir konnten in der sehr kompetitiven Ausschreibung mit unseren Ansätzen überzeugen und bekamen eine Zusage für das Projekt GreenOMorph.“