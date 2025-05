Beim Quantencomputing gibt es eine hohe Vielfalt an Ansätzen. Was sagt der Physiker zu dieser blühenden Landschaft der Ideen?



Jürgen Mlynek: Es gibt zwei Seelen in meiner Brust. Die Vielfalt der Möglichkeiten, Qubits zu realisieren, ist faszinierend: Plattformen auf Basis von Halbleitern, Supraleitern, Neutralatomen, Ionen oder Photonen sind im Rennen. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht spannend. Zugleich zeigt diese Vielfalt, dass es noch keine offensichtlichen Gewinner gibt. Einige Ansätze – Supraleiter, Ionen und Neutralatome – sind vielversprechend. Wir müssen uns aber immer vor Augen halten, dass die Ressourcen begrenzt sind. Ist es daher sinnvoll, alle Plattformen zu fördern und neue Ansätze in die Förderung zu nehmen? Oder sollten wir uns auf zwei bis maximal drei Plattformen konzentrieren und mit gebündelten Kräften auf die Marktreife hinarbeiten. […] Um in Ihrem Bild zu bleiben: Anstatt tausend Blumen blühen zu lassen, sollten wir möglicherweise die zwei stärksten Triebe einpflanzen, düngen und gedeihen lassen. Wir müssen raus aus den Labors – rein in die Welt professionellen Engineerings, miniaturisierter Designs und zuverlässiger Fertigungsprozesse. Die Welt von Reinhard Ploss...



Reinhard Ploss: Die Perspektive hat QUTAC von Anfang an eingenommen. Natürlich kann immer eine bessere Idee kommen. Aber es geht um die Industrialisierung des Quantencomputers und entsprechende Lernkurven: Um Quantensysteme mit einer hohen Zahl an logischen, funktionsfähigen Qubits zu beherrschen, ist eine Präzision in der Fertigung gefragt, die Start-ups kaum leisten können. Wer diese Lernkurve am effektivsten vollzieht, gewinnt das Rennen zur Marktreife. Ich stimme daher zu, dass wir uns auf einen oder zwei Ansätze konzentrieren und mit der Skalierung beginnen sollten. Das wird signifikant Geld kosten und ist kein Start-up-Thema mehr. Der US-Konzern Nvidia hat jüngst ein Quantum-Center gegründet und investiert zehnstellige Summen. Diesem Wettbewerb müssen wir uns stellen, wenn wir eine Quantencomputer-Industrie in Europa aufbauen wollen. Das wohlgemerkt auch bei der Software, da die Entwicklung der Hardware, der Soft- und Middleware sowie der Anwendungen in diesem Bereich nahezu synchron verläuft.