Mike Hughes tritt mit seiner neuen Funktion die Nachfolge von Stefan Gierse an, der das Unternehmen nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit zum 31. Jänner verlassen hat.

Hughes ist seit über 20 Jahren für Schneider Electric tätig und hat eine vielfältige internationale Karriere durchlaufen. Er hatte unterschiedliche Schlüsselpositionen in Asien und Europa inne, zum Beispiel war er als CEO für UK / Ireland, als CEO für Taiwan, Senior Vice President EMEA Datacenter and Secure Power Business oder Executive Vice President für Segments and Strategic Customers tätig. Zuletzt war er verantwortlicher Präsident für die Zone Nordics & Baltics.

