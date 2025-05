Mit sproof haben Sie sich auf qualifizierte digitale Signaturen spezialisiert. Für wen haben Sie diese Plattform entwickelt?

Fabian Knirsch: sproof ist eine reine B2B-Lösung, mit der Unternehmen europaweit ihre Dokumentations- und Signaturprozesse digitalisieren. Wir richten uns ausschließlich an Unternehmenskunden – von Energieversorgern und Betreibern kritischer Infrastrukturen über Hochschulen und Universitäten bis hin zu Industrieunternehmen. Insgesamt nutzen mittlerweile mehr als 400 Unternehmen unsere Plattform.

Wie kam es zur Gründung von sproof?

Knirsch: Mein Mitgründer Clemens Brunner und ich haben während unserer Doktorarbeit in Salzburg die eIDAS-Verordnung als große Chance erkannt. Uns fiel jedoch auf, dass technische Lösungen in der Praxis kaum verbreitet waren. Also haben wir ab 2019 alle nationalen und privatwirtschaftlichen qualifizierten Signaturverfahren begonnen auf einer Plattform zu vereinen und automatisierte Workflows hinzugefügt.

Wie würden Sie die Branchenstruktur Ihrer Kunden beschreiben? Wo kommen die meisten Anwender her?

Knirsch: Etwa 40 bis 50 Prozent unserer Kunden entstammen der Industrie, knapp ein Viertel Hochschulen und Universitäten, und weitere rund 25 Prozent sind Energieversorger oder Betreiber kritischer Infrastruktur. Diese drei Segmente bilden das Herzstück unseres Geschäfts.