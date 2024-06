Strategisch sieht Gernot Simon für den österreichischen Markt großes Potenzial in den Marktsegmenten E-Mobilität, erneuerbare Energien und Medizintechnik: „Österreich nimmt im Bereich der erneuerbaren Energien, vor allem hinsichtlich Biomasse-Heizkraft, eine Vorreiterrolle ein. Aber auch im Bereich der elektrifizierten Antriebe und die damit in Verbindung stehenden Technologien wie dem BMS oder der Ladeinfrastruktur gibt es in Österreich viele Kunden mit innovativen Ansätzen und viel Potential.“



„Unser Fokus bei Rutronik wird es künftig entsprechend sein, mit unserem regionalen Team unsere Kunden noch stärker technisch zu unterstützen. Das beinhaltet vor allem auch das Design-In in enger Zusammenarbeit mit unseren Fokusherstellern.“ Neben dem Ausbau neuer Marktsegmente steht für den neuen Country Manager die stabile Versorgung von Kunden mit den bestmöglichen Komponenten, die Etablierung neuer Technologien, wie Künstliche Intelligenz, die Neukundenakquise und die Bestandskundenpflege im Fokus: Denn vor allem seine heterogene Kundenstruktur ist es, was Rutronik in Österreich auszeichnet – mit langjährigen Geschäftsbeziehungen einerseits und den Wachstumsmöglichkeit mit jungen Unternehmen andererseits.



„Seine lange Erfahrung mit Rutronik, sowie sein umfassendes Netzwerk aus Kunden und Herstellern der verschiedensten Branchen, macht Gernot Simon zum Best-Fit für diese Position“, ist sich Christian Zotter, ehemaliger Country Manager und neuer Konsultant Business Development bei Rutronik Österreich, sicher.